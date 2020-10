Le prince de Paris Marcus Rashford met l'Angleterre à ses pieds, la manita du Barça régale l'Espagne

La suite après cette publicité

« Marcus est magique »

En Angleterre, toute la presse a adoubé Marcus Rashford, après son but de la victoire, face au Paris Saint-Germain. L'attaquant de Manchester United a marqué le but du 2-1, dans les dernières minutes de la rencontre, et il est de nouveau « le prince de Paris », pour The Times. L'idée est similaire en couverture du Daily Mirror ce mercredi, « Rashford est encore le maître de Paris », souligne le tabloïd. Le Daily Mail y va aussi de ses meilleurs qualificatifs pour présenter le tueur du PSG, « Marcus est magique » ! Le buteur anglais fait la Une de tous les journaux, comme le Daily Express qui insiste aussi sur le retour de Rashford, qui offre encore la victoire aux Red Devils contre le PSG.

Le Barça fait un match historique

En Espagne aussi, ce sont les rencontres de Ligue des Champions qui font parler. Le Barça jouait hier, et a bien pris sa revanche. Les Blaugranas se sont largement imposés, sur le score de 5 buts à 1, contre Ferencvaros. Messi, Fati, Pedri, Coutinho et Dembélé y sont allés de leur but, et les Catalans se sont baladés. « Une manita avant le Clasico », s'enflamme Sport, un moyen parfait pour reprendre de la confiance, avant le choc tant attendu en Liga, ce week-end. C'est aussi sur cette manita qu'insiste Mundo Deportivo, ce mercredi, mais cette fois, celle-ci pourrait servir à « créer ». Car c'est une performance sur laquelle pourra s'appuyer le FC Barcelone, par exemple, avant d'affronter le Real Madrid. À noter, que c'est la première fois que deux joueurs de moins de 18 ans inscrivent un but dans une même rencontre de C1, avec Fati et Pedri. Le match restera donc dans l'histoire de cette compétition.

Morata voit double et sauve la Juve

En Italie, c'est un revenant qui fait les gros titres ! En effet, Alvaro Morata a porté la Juventus ce mardi soir, en inscrivant un doublé, les deux seuls buts de la rencontre, contre Dynamo Kiev, en Ligue des Champions. Une jolie performance pour l'attaquant espagnol, qui ne manque pas de faire réagir ce mercredi dans la presse. « Morata 2, le retour », s'amuse La Gazzetta dello Sport, qui met aussi en avant la victoire de la Lazio 3-1 contre Dortmund. Mais c'est bien le sauveur de la Juventus qui fait la Une comme ici avec le Corriere dello Sport, qui n'y va pas par quatre chemins : « Alvaro fait le Cristiano », affirme le quotidien transalpin. C'est même « la Juve de Morata », pour le média. Un son de cloche qui semble partagé par le reste des journaux. « Boum boum Morata », titre ainsi Tuttosport. Pour le Quotidiano Sportivo, Morata et la Juve étaient des « fleurs d'orange », en rapport avec la couleur du maillot de la Vieille Dame mardi soir.