Juventus : la soirée de rêve pour l'ex-Gone Hamza Rafia

Nul ne sait s’il confirmera sur la durée et réalisera ses rêves. Mais toujours est-il que l’histoire d’Hamza Rafia à la Juventus démarre plutôt bien. Pour rappel, nous vous avions dressé son portait en décembre dernier. Parti de l’Olympique Lyonnais en 2019, le Franco-Tunisien avait choisi de quitter le cocon rhodanien afin de prendre une autre dimension plus importante de l’autre côté des Alpes.

Un choix devenu payant peu de temps après son départ de la capitale des Gaules puisqu’il était devenu international tunisien A en automne 2019 (il compte depuis 7 sélections). Parti rejoindre les rangs de l’équipe U23 de la Juve, qui évolue en Serie C, Rafia se distingue davantage cette saison après un exercice 2019/2020 d’apprentissage (19 matches, 6 titularisations, 0 but, 0 passe décisive), même s’il a marqué en finale de la Coupe d’Italie de la Serie C (remportée 2-1 par la Juve).

Meilleur passeur de son équipe avec 6 offrandes (et 2 buts), Rafia est d’ailleurs devenu un « homme de coupe » pour la presse italienne ce matin. En effet, le milieu de terrain a eu l’honneur d’être lancé dans le grand bain avec l’équipe première, à l’occasion du huitième de finale de la Coupe d’Italie contre le Genoa. Une première qui a duré un petit quart d’heure. Et qui a été remarquée, Rafia ayant inscrit le but vainqueur en toute fin de match (3-2). Une réalisation qui restera sans doute gravée longtemps dans sa mémoire.

Un but pour sa première chez les A

« Premier match avec l’équipe première, première victoire et premier but », a-t-il posté sur les réseaux sociaux, tout fier, avant de se confier un peu plus longuement à la télévision italienne. « Dimanche, j’étais en train de jouer contre Carrarese avec les U23 de la Juventus en Serie C. Aujourd’hui (hier), j’ai marqué le but décisif pour la Juventus en Coupe d’Italie. Je dédie ce but à ma mère », a-t-il déclaré au micro de la RAI.

Un bon point marqué auprès d’Andrea Pirlo. L’entraîneur turinois - qui avait également choisi d’aligner d’autres jeunes pousses telles que Wesley (20 ans), Manolo Portanova (20 ans) ou Radu Dragusin (18 ans) - n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction à l’issue de la rencontre. « Les jeunes ont fait un grand matches prouvant qu’ils étaient à la hauteur. C’est une grande satisfaction pour moi et le club. Cela signifie qu’ils ont fait le bon choix (de rejoindre le Piémont) ». Et ça, Hamza Rafia ne va pas le contredire.