PSG : Thomas Tuchel croit plus que jamais au titre

La nouvelle défaite parisienne face à l'OL en championnat le week-end passé traduit une chose. Le PSG est prenable cette saison et les autres équipes l'ont bien compris. Outre les Gones, l'OM, Monaco ou encore Lille peuvent jouer un mauvais tour au champion de France en titre. À la veille d'un déplacement risqué sur la pelouse du LOSC (à suivre en live commenté ici), Thomas Tuchel croit en ses hommes pour reprendre la place de leader et remporter le titre en fin de saison.

«On ne perdra pas le championnat maintenant (dimanche à Lille). Janvier et février sont très décisifs car ça arrive après les vacances et sans Ligue des Champions. Ça va être naturel et plus facile de rester focus sur la Ligue 1. On a beaucoup de matchs à jouer en janvier-février juste avant le retour de la Ligue des Champions. On n'a pas de boxing day. C'est bien car on a besoin de petites vacances. J’ai le sentiment que nous sommes assez forts pour remporter le titre » assure Tuchel en conférence de presse ce samedi.