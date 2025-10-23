Lionel Messi prolonge à l’Inter Miami !

L’histoire d’amour entre Lionel Messi (38 ans) et l’Inter Miami est encore loin d’être terminée. Ce jeudi, la franchise floridienne a, en effet, annoncé la prolongation du champion du monde argentin, désormais lié jusqu’en juin 2028.

À travers une vidéo dans laquelle le club montre l’avancement de la construction de son nouveau stade, Messi est apparu en train de signer son nouveau contrat. Une excellente nouvelle pour l’Inter Miami et plus globalement le développement de la MLS. Pour rappel, l’ancien attaquant du PSG totalise 32 buts et 18 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues.