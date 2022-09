BL : Mayence s'impose sur la pelouse du Borussia M'Gladbach

Suite et fin de la 5ème journée de Bundesliga ce dimanche avec la dernière rencontre du jour entre le Borussia M'Gladbach et Mayence. Les coéquipiers de Marcus Thuram recevaient les joueurs de Bo Svensson et ce sont ces derniers qui se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1). Après une première période sans coup d'éclat, le second acte était plus intense et l'arbitre, Deniz Aytekin, devait intervenir juste après la pause.

En effet, le Japonais, Ko Itakura, récoltait un carton rouge au retour des vestiaires (53e). Seulement quelques minutes plus tard, le défenseur espagnol, Aaron Martin Caricol, marquait le seul but du match donc (0-1, 55e). Avec cette victoire, Mayence remonte à la 5ème place tandis que le Borussia M'Gladbach glisse à la 9ème place. La Bundesliga reprendra dès le weekend prochain.