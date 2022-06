Rafinha de retour à Paris ?

Prêté à la Real Sociedad depuis cet hiver, le milieu brésilien du PSG, Rafinha, était pressenti pour rester définitivement chez les Basques. Cependant les changements internes au PSG laissent Roberto Olabe, le directeur sportif du club, dans l'attente, comme il l'a expliqué en conférence de presse : «pour l’instant, on ne sait pas qui est responsable au PSG, et on ne sait pas ce qu’en pense Rafinha. On sait qu’il a été très à l’aise, seulement il a un contrat et un salaire avec un autre club.»

En effet, Rafinha toucherait un salaire trop élevé au PSG par rapport aux finances du club espagnol. «Rafinha est arrivé dans un contexte précis, et dans des conditions de marché qui nous le permettaient. Il faut voir maintenant si nous pouvons gérer tout cela de manière efficace,» a justifié Roberto Olabe, qui a également tenu à remercier le milieu de terrain : «je le remercie publiquement de son professionnalisme et sa capacité à s’adapter aux rôles qu’il a eus au fil du temps.» Des adieux ?