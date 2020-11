Manchester City : Pep Guardiola a recalé le PSG

« Dire qu’on le soutient, c’est une chose. La vérité c’est qu’on a jamais pensé changer Tuchel. On n’a jamais appelé personne. Après il y a des gens qui parlent. Car le rôle de Tuchel est envié, mais honnêtement, le club n’a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel. » Le 10 novembre dernier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo déminait le terrain au sujet de Thomas Tuchel en lui apportant du soutien pour la première fois depuis leur brouille par médias interposés. Le coach allemand n'aurait rien à craindre pour son poste et aucun entraîneur n'a été contacté.

Une version qui se heurte aux informations rapportées ce vendredi par le sérieux The Times, mais aussi par Guillem Balague, influent journaliste espagnol qui suit de près la carrière de Pep Guardiola. Car c'est de Pep Guardiola dont il est question. Hier, nous apprenions la prolongation de son contrat avec Manchester City, pour deux saisons supplémentaires. Mais la situation contractuelle de l'entraîneur espagnol de 49 ans, initialement lié jusqu'en 2021, avait attiré des courtisans.

Le PSG a formulé une offre

The Times et Balague rapportent donc que le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et d'autres formations ont contacté le technicien ibérique et ont formulé une offre, au cas où il ne prolongerait pas son contrat avec Manchester City. Des approches récentes que Guardiola a repoussées sans ciller, persuadé de poursuivre l'aventure avec les Citizens.

Il ne s'était pas trompé puisque malgré les échecs répétés en Ligue des Champions et la perte du titre, au profit de Liverpool, la saison passée n'ont pas empêché la direction du club de vouloir poursuivre. Guardiola sent toute la confiance autour de lui, et sait qu'il s'agit de la denrée la plus rare, recherchée par tous les entraîneurs. Le Times révèle d'ailleurs qu'il n'a craint qu'une seule fois être licencié par Manchester City. C'était à l'issue de sa première saison, en 2016-2017, où il avait été sorti en huitième de finale de Ligue des Champions par l'AS Monaco et terminé 3e de Premier League.