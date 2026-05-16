Chelsea - Manchester City : les compositions sont tombées

Manchester City a une revanche à prendre avant le dénouement en Premier League. Battus lors des deux dernières finales de FA Cup, les Cityzens sont aujourd’hui opposés à Chelsea (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h) pour tenter de décrocher le trophée pour la huitième fois. Ils égaleraient ainsi les Blues, dont le dernier sacre remonte à 2018.

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McFarlane opère plusieurs changements par rapport au dernier match de championnat, en alignant notamment une défense à quatre composée de Gusto, Fofana, Colwill et Hato. James et Caicedo font office de double pivot derrière un trio Palmer-Fernandez-Cucurella, placé en soutien de Joao Pedro. En face, Manchester City se présente avec une attaque composée de Semenyo, Marmoush, Doku et Haaland, laissant Cherki sur le banc. Rodri et Bernardo Silva sont dans l’entrejeu, tandis que la charnière centrale est formée par Khusanov et Guéhi. Comme lors des tours précédents, Trafford prend place dans le but.

Les compositions :

Chelsea (4-2-3-1) :

Manchester City (4-2-3-1) :