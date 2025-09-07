Kylian Mbappé révèle avoir été approché par des clubs allemands

Pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé a été plus présent que d’habitude dans les médias. Déjà au micro de TF1 après la victoire contre l’Ukraine (2-0), l’attaquant de 26 ans s’est présenté au micro du média allemand Bild et a été questionné sur un possible transfert en Bundesliga. L’attaquant tricolore a révélé avoir été approché par trois clubs allemands, au moins, au cours de sa carrière et confirme qu’il n’a jamais manqué de sollicitations.

La suite après cette publicité

«Beaucoup de clubs m’ont contacté. Le Bayern est venu vers moi quand j’étais encore un peu plus jeune et que je pouvais quitter Monaco (Kylian Mbappé est passé de Monaco à Paris en 2017, ndlr). Dortmund a aussi demandé. Et le RB Leipzig. Et ce ne sont que les trois dont je me souviens. Peut-être qu’il y en a eu d’autres, mais je ne m’en rappelle pas. Maintenant, tout le monde demande, mais maintenant, c’est un peu trop tard», a indiqué le capitaine de l’équipe de France, qui a préféré le PSG et le Real Madrid.