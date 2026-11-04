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Ligue des Champions

Lens - Côme : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Yannick Cahuzac, l'entraîneur du RC Lens @Maxppp
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Lens Côme
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1 3.50 N 3.70 2 1.78 1er pari remboursé Voir sur CANAL+

Ce mercredi, on dispute la quatrième journée de la Ligue des Champions avec un duel intéressant entre le Racing Club de Lens et Côme. À domicile, les Artésiens s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Robin Risser dans les cages derrière Kyllian Antonio, Samson Baidoo et Matthieu Udol. Le milieu de terrain est assuré par Amadou Haidara et Michaël Cuisance tandis que Ruben Aguilar et Michał Skóraś occupent les ailes. Devant, Thorgan Hazard et Franjo Ivanovic sont soutenus par Florian Thauvin.

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De leur côté, les Lombards s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jean Butez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf et Kaiki en défense. Luis Milla et Maximo Perrone composent l’entrejeu avec Nico Paz un cran plus haut. Devant, Anastasios Douvikas est en attaque avec Lucas Da Cunha et Maxence Caqueret à ses côtés.

Les compositions

Racing Club de Lens :

Lens

3-4-1-2
Officielle

Côme :

Côme

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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