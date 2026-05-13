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Mercato : 9 départs prévus au Real Madrid

Par Dahbia Hattabi
1 min.
JT 0711 @Maxppp

José Mourinho n’est pas (encore) à la tête du Real Madrid. Mais le club planche déjà sur le prochain mercato. Ce mardi ABC Deportes dévoile les noms des joueurs dont le club ne veut plus. Des noms déjà sortis ici et là ces derniers jours. La tendance se confirme clairement.

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Ainsi, David Alaba, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Andryi Lunin, Dani Ceballos, Fran Garcia, Raul Asencio, Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono (prêt) sont tous sur la rampe de départ. Il existe un petit doute pour Fran Garcia. Les Merengues voulaient le vendre mais la blessure de Ferland Mendy pourrait changer des choses. Affaire à suivre…

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