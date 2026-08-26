EFC : Nasser Al-Khelaïfi se félicite d’un succès historique

L’European Football Clubs (EFC) poursuit son expansion. L’organisation, anciennement connue sous le nom d’Association européenne des clubs (ECA), a annoncé avoir franchi la barre symbolique des 850 clubs membres, après l’arrivée récente du Real Racing Club, de KS Kastrioti, du FC Groningen, du FC Kolkheti Khobi et de Hull City AFC. Plus de 80 nouveaux clubs ont rejoint l’organisation au cours des douze derniers mois, qui entend représenter les intérêts des clubs européens de toutes tailles et de tous profils dans les grandes décisions qui façonnent l’avenir du football européen et international.

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Président de l’EFC, Nasser Al-Khelaïfi s’est réjoui de ce nouveau cap et a rappelé les ambitions de l’organisation. « Atteindre les 850 membres constitue une nouvelle étape fantastique pour l’EFC et reflète notre volonté constante de représenter les clubs de toutes tailles et de tous profils à travers l’Europe, tout en leur apportant des bénéfices et des services significatifs. Nous sommes fiers que l’EFC travaille de manière positive et en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, afin de garantir que nos membres aient voix au chapitre dans les décisions qui façonnent l’avenir du football européen et international, et de construire collectivement un meilleur écosystème pour tous. »