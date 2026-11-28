Pour son deuxième match à la tête du RC Lens, Didier Digard pouvait difficilement espérer meilleur scénario. Le nouvel entraîneur artésien a assisté à une victoire spectaculaire face à Angers (2-5), portée notamment par le quintuplé d’Abdallah Sima. « La victoire est fantastique. C’est particulier, on sait qu’il faut avoir la confiance de tout le monde en gagnant rapidement », a-t-il confié après la rencontre.

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Le technicien a également reconnu avoir été agacé par la première période de ses joueurs, avant de procéder à quelques ajustements à la pause. «J’ai été agacé en première période, mais on a ajusté à la mi-temps. On avait un joueur en état de grâce, mais magnifiquement servi par les autres. Thauvin a été un déclencheur de ce nouveau visage. Abdallah… c’était son jour», a-t-il ajouté. Une première victoire de taille pour le nouvel entraîneur lensois.