AC Milan : Rafael Leão sifflé après la débâcle face à Udinese

L’AC Milan a connu un samedi après-midi très compliquée sur sa pelouse de San Siro, face à l’Udinese. Balayés (0-3), les hommes de Massimiliano Allegri peuvent voir Côme revenir à deux unités, en cas de victoire face à l’Inter dimanche. Un revers qui n’était pas du goût des supporters milanais, qui ont fait entendre leur mécontentement par de nombreux sifflets, notamment à destination de Rafael Leão.

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Remplacé à la 77e minute de jeu par Christopher Nkunku, l’international portugais (43 sélections) a été copieusement sifflé par les tifosis rossoneri, très peu satisfaits de son rendement.