Vente OM : Mourad Boudjellal prêt à renoncer à la présidence de l'OM

Le cirque médiatique continue. Assigné en justice par l’Olympique de Marseille après ses nombreuses prises de parole dans les médias concernant le projet de rachat mené par Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal n’a pas vraiment été refroidi par l’action judiciaire phocéenne. Mais après avoir chargé Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président du RCT a avoué qu’il était prêt à renoncer à la présidence de l’OM si son cas vient à poser problème dans le processus de rachat.

« Je suis prêt à me retirer s’il le faut parce que je pense que Monsieur Ajroudi est la bonne personne pour aider Franck McCourt et faire grandir l'OM. Il a une capacité assez exceptionnelle pour réunir les gens, a lancé Mourad Boudjellal. Cela ne me dérange pas de me retirer, si tout doit passer par Monsieur Eyraud, dans l’intérêt de l'OM. Mais aujourd'hui, je crois que le véritable problème de ce club n’est pas la vente mais le départ de Monsieur Eyraud », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.