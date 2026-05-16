Robert Lewandowski annonce son départ du FC Barcelone

C’est la fin d’une belle aventure en Catalogne. Ce samedi, Robert Lewandowski a officiellement annoncé qu’il ne prolongerait pas son bail avec le FC Barcelone, ce qui était prévisible depuis des mois. Après des semaines de rumeurs et de discussions en coulisses, le serial buteur polonais a choisi de clore ce chapitre de sa carrière, libérant par la même occasion de la masse salariale pour le club et laissant les supporters blaugranas orphelins de l’un de leurs plus grands attaquants depuis des années.

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Son passage sous le maillot du Barça restera une réussite indéniable avec 119 buts en 191 matches sous la tunique catalane. Arrivé avec la lourde tâche de redonner de l’éclat à l’attaque barcelonaise, "Lewy" a empilé les buts, comme il l’a fait tout au long de sa carrière. Avec le Barça, Lewandowski a remporté trois Supercoupe d’Espagne, trois Liga et une Coupe du Roi.

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Le message vibrant de Robert Lewandowski

À l’approche d’un nouveau chapitre de sa carrière, l’avenir du serial buteur alimente déjà toutes les rumeurs du mercato. Désormais officiellement libre, Robert Lewandowski continue d’attiser les convoitises. Entre un ultime challenge au sein d’un grand club européen, une aventure glamour en MLS ou un contrat XXL dans le Golfe, l’attaquant polonais a l’embarras du choix pour son avenir.

En attendant, pour officialiser son départ et saluer une dernière fois le peuple catalan, l’attaquant a partagé un communiqué vibrant sur Instagram : «après quatre ans pleins de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. 4 saisons, 3 championnats. Je n’oublierai jamais l’amour que j’ai reçu des fans dès mes premiers jours. La Catalogne est ma place sur terre. Merci à tous ceux que j’ai rencontrés en chemin pendant ces belles quatre années. Un merci spécial au président Laporta pour m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour à sa place. Vive le Barça. Vive la Catalogne.» Reste à savoir où le goleador polonais va rebondir dans les prochains mois.