Portugal : Luis Figo prend la défense de Cristiano Ronaldo

Depuis quelques années, Cristiano Ronaldo est identifié comme le problème de la sélection nationale du Portugal. Après avoir fait briller la Seleção das Quinas pendant près de deux décennies, CR7 est désormais devenu persona non grata aux yeux de nombreux supporters portugais qui souhaitent du renouveau sur le front de l’attaque. Pour autant, la légende de 40 ans reste alignée à la pointe de l’attaque par Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur du Portugal. Une situation que valide Luis Figo.

Celui qui a fréquenté Cristiano Ronaldo aux crépuscules de sa carrière a demandé du respect pour son cadet dans un entretien accordé à Goal : «il pourrait être titulaire à la Coupe du monde. Décisif… nous devons attendre et voir. Mais Cristiano est un exemple pour le monde entier en termes de disponibilité, de professionnalisme et de talent. Et il marquera toujours des buts, je pense que même à 40, même à 42 ans, il marquera toujours des buts. Maintenant, je ne sais pas si ce sont des buts décisifs, nous devons attendre et voir. Pour nous, Portugais, espérons qu’ils seront toujours décisifs.»