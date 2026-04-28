Real Madrid : le terrible problème offensif depuis le départ de Cristiano Ronaldo

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’a pas encore permis de corriger durablement les fragilités offensives de l’équipe… Malgré ses 24 buts cette saison en Liga, ainsi que les contributions de Vinícius Jr (13 réalisations) et Federico Valverde (5), le Real Madrid n’a inscrit que 68 buts après 33 journées de Liga. Un total jugé insuffisant au regard des standards historiques du club selon la Cadena SER, et nettement inférieur à celui du Barça sur la même période (87 buts), ce qui souligne donc un déséquilibre offensif persistant.

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Pire encore, cette tendance ne date pas d’hier et s’est installée depuis le départ de Cristiano Ronaldo, sans qu’aucune attaque madrilène n’ait réellement retrouvé ce niveau d’efficacité. Le média espagnol rappelle ainsi que le Real dépassait régulièrement la barre des 80 buts à ce stade de la saison, alors que depuis, le club oscille davantage entre 59 et 71 buts. Même avec Mbappé comme figure offensive principale, Madrid reste en deçà de ses standards passés, ce qui relance le débat sur l’efficacité collective et les choix tactiques du système offensif.