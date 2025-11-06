Ligue des Champions : l’équipe type de la 4e journée

En un mot, merci. Le Real Madrid aurait pu quitter Anfield avec une grosse valise. Si le club merengue a perdu malgré tout, il est longtemps resté dans le match grâce à une prestation époustouflante de son portier Thibaut Courtois. Le Belge a enchaîné des parades de haut niveau face aux Reds, n’étant battu que sur une tête imparable de Mac Allister. Habitué à sortir des gros matches face à Liverpool, il a accumulé 8 parades décisives et choqué Van Dijk. Cela n’a pas sauvé son équipe, mais cela lui offre une place dans la nôtre. Devant lui, une défense à 4, avec Conor Bradley sur le côté droit.

Le latéral de Liverpool avait fort à faire avec Vinicius Junior dans sa zone et un Kylian Mbappé qui aime venir sur ce côté. Et le Nord-Irlandais âgé de 22 ans n’a fait qu’une bouchée de ses deux adversaires. Il est sorti de la rencontre avec le plus grand nombre de ballons récupérés (7), 3 tacles réussis sur 3 et le plus de passes réussies dans le tiers de terrain adverse. De l’autre côté, impossible de ne pas aligner l’immense Dan Burn, qui a inventé la frappe enroulée de la tête mercredi soir face à l’Athletic Bilbao. Le géant anglais (1m98) a envoyé dans le petit filet opposé une tête surpuissante à la réception d’un coup-franc pour ouvrir le score en faveur de Newcastle. En charnière centrale, nous alignons la paire Upamecano-Van de Ven. Le premier a été impressionnant face au PSG : puissance physique, sérénité, qualité de relance. Un match parfait. Le second a peut-être marqué le but de la saison en Ligue des Champions, avec un rush surpuissant conclu tel un numéro 9, avec Tottenham face à Copenhague.

La surprise Forbs

On vous prévient, nous trichons un peu dans la composition du milieu de terrain, puisque nous alignons Mikel Merino, milieu de formation certes, mais aligné comme numéro 9 par Mikel Arteta face au Slavia Prague mardi soir. L’international espagnol, qui a déjà dépanné à plusieurs reprises à ce poste la saison passée, a de nouveau démontré qu’il en avait appris les codes, en inscrivant un doublé lors de la confortable victoire des Gunners. Pour l’accompagner, deux autres joueurs de Premier League, avec Dominik Szoboszlai, épatant avec Liverpool face au Real Madrid, et Phil Foden, enfin décisif en Ligue des Champions cette saison grâce à son doublé létal inscrit contre le Borussia Dortmund.

Devant, c’est une ligne de 3 aussi prestigieuse qu’inattendue. Un petit malin s’est glissé dans la composition d’équipe, et nous parlons bien évidemment de Carlos Forbs, auteur d’une prestation XXL face au FC Barcelone. L’attaquant portugais, recruté cet été à l’Ajax Amsterdam, a été éblouissant face au Barça, profitant des largesses défensives des Catalans dans la profondeur. Deux buts sur deux accélérations impressionnantes, une passe décisive sur le premier but du Club Bruges signé Tresoldi et une menace constante pour Baldé. Nous l’installons à gauche dans notre équipe pour laisser place au prodige blaugrana Lamine Yamal, propriétaire du côté droit. Il a maintenu à lui seul le Barça dans ce match fou contre Bruges, avec au passage un but fabuleux. Enfin, à la pointe de l’attaque, Victor Osimhen a gagné sa place à la faveur de son triplé face à l’Ajax Amsterdam. Certes, l’adversaire était au plus mal et il a inscrit 2 penalties, mais il a livré une grosse partie et a aussi touché la barre sur une action de classe. Le voilà meilleur buteur de Ligue des Champions avec 6 réalisations, au terme de cette 4e journée.