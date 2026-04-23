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Frenkie de Jong a tranché entre Lamine Yamal et Messi

Par Tom Courel
1 min.
Mbappé De Jong @Maxppp

Pour certains, personne n’arrive à sa cheville. Pour d’autres, il est sur ses traces. À 18 ans, Lamine Yamal est en train d’enflammer le monde du football et est régulièrement comparé à Lionel Messi. Les deux joueurs ont prouvé leur talent très jeune chez les Azulgranas, mais pour Frenkie de Jong le débat n’a pas sa place. Interrogé par Ziggo Sport sur une éventuelle comparaison, le milieu de terrain néerlandais a fait son choix entre les deux stars.

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« Je crois que je ne verrai jamais quelqu’un d’autre atteindre le niveau de Lionel Messi. Lamine Yamal possède une quantité incroyable de talent, il peut devenir le meilleur joueur du monde, et il peut le devenir plusieurs fois au cours de sa carrière. Depuis tout petit, je regarde jouer Messi. Il est le plus grand footballeur que j’ai vu et aucun autre joueur n’arrive même pas à se rapprocher de son niveau », a-t-il indiqué. Puis, il a conclu son analyse sur l’actuel blessé de l’écurie à Hansi Flick. « J’espère que Lamine Yamal pourra devenir le meilleur joueur du monde aussi ».

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