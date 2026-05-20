Kimpembe sur Mbappé : «il m’a fatigué quand il ne courait pas»

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé avec qui il a notamment remporté la Coupe du Monde en 2018, Presnel Kimpembe garde un très bon souvenir du capitaine des Bleus. Il n’en reste pas moins qu’il aurait parfois aimé le voir plus concerné dans les efforts défensifs, comme il l’a confié dans l’émission Génération After sur RMC.

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«La pression ? Il est formé pour ça. Il a grandi avec ça toute sa vie, donc ce n’est pas une surprise», lance-t-il, concédant que les gens étaient "parfois" trop durs avec lui. «Les replis défensifs ? Je lui ai toujours dit, il m’a fatigué avec ça quand il ne courait pas,», glisse Kimpembe, avant de rappeler le joueur qu’il est : «il l’a déjà montré que ce soit au PSG ou en équipe de France (qu’il était un leader). Même à Madrid, il est capable de prendre l’équipe et de l’élever. Après, les résultats au PSG, et notamment la Ligue des champions, ça n’a pas donné ce qu’on aurait tous rêvé. Il faut voir le bon côté des choses: Kylian est un très grand joueur, tout le monde le sait.»