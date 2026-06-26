Coupe du Monde 2026 : le Sénégal inflige une manita à l’Irak et peut encore croire à la qualification

C’était le match de l’espoir pour le Sénégal, celui où seule une avalanche de buts pouvait maintenir en vie les hommes de Pape Thiaw dans leur quête d’un 16e de finale de Coupe du Monde. Battus par la France (3-1) puis la Norvège (3-2) lors des deux premières journées, les Sénégalais ont rempli le contrat en corrigeant l’Irak (5-0). Dans ce qui s’apparentait à une finale pour la troisième place, les Lions de Mésopotamie n’ont jamais vraiment existé.

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Portés par l’objectif de marquer le plus de buts possibles pour faire partie des huit meilleurs troisièmes, les coéquipiers de Sadio Mané n’avaient besoin que de quatre minutes pour débloquer la situation. C’est Habib Diarra, titularisé à la place de Pape Gueye et bien chanceux sur une tête de Seck consécutive à un corner, qui ouvrait le score d’entrée (1-0, 4e). Submergés et étouffés par les vagues sénégalaises, les Irakiens allaient même être réduits à 10 quelques minutes plus tard suite à une faute de Sulaka en qualité de dernier défenseur (16e).

Le Sénégal suspendu aux autres résultats

Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but irakien, mais les Lions ronronnaient plus qu’ils ne mordaient. Jakobs manquait le cadre (33e), Mané aussi (45+1e), et les hommes de Pape Thiaw rentraient au vestiaire avec une courte avance de seulement un but. Ils en revenaient avec un nouvel élan, insufflé par Ismaïla Sarr. Après un énorme travail de Lamine Camara, l’attaquant de Crystal Palace poussait le ballon au fond du but vide pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de son pays en Coupe du Monde avec 4 réalisations (56e, 2-0).

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«Il faut sonner la révolte», avait martelé Pape Thiaw hier en conférence de presse. Pape Gueye appliquait les consignes de son sélectionneur à la lettre. Laissé sur le banc au coup d’envoi au profit d’Habib Diarra, l’ancien Marseillais inscrivait le troisième but d’une magnifique frappe en dehors de la surface (59e, 3-0). Il en mettait un quatrième, encore plus, d’une demi-volée exceptionnelle sous la barre (71e, 4-0). Iliman Ndiaye finissait le travail pour soigner la différence de buts du Sénégal (5-0, 82e). Avec ce succès large, le Sénégal se laisse une chance de rejoindre les 16es de finale. Les coéquipiers de Sadio Mané sont cinquièmes parmi les meilleurs troisièmes, affichent une différence de buts positive (+2), mais restent encore suspendus aux résultats des autres rencontres. En cas de qualification, ils affronteraient pour le moment l’Angleterre.