Reda Hammache très courtisé !

Après une expérience en tant que recruteur à Rennes, Lens, Monaco puis le LOSC sous les ordres de Luis Campos, Reda Hammache sautait dans le grand bain et devenait directeur sportif du Nîmes Olympique. Après des débuts tonitruants, quelques trouvailles (Meling, Cubas, etc...) et un maintien en Ligue 1, ce dernier ne pouvait empêcher la relégation des siens en Ligue 2. Après une dégradation de ses relations avec son président Rani Assaf, Reda Hammache mettait un terme à son aventure nîmoise deux ans après son arrivée.

Fort d'un parcours qui a marqué les esprits dans le Gard, le natif du 93 ne manque pas de propositions. Comme indiqué par Le Parisien, le Red Star verrait d'un bon œil le retour aux sources de cet enfant de Seine Saint-Denis. Mais l'affaire est loin d'être bouclée. Selon nos informations, rien n'est fait encore entre le club audonien et l'ancien directeur sportif nîmois aujourd'hui âgé de 39 ans. Des clubs français et étrangers sont également à l'affût pour récupérer Reda Hammache, qui ne devrait pas rester sans club bien longtemps...