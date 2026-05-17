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City : la presse anglaise annonce le départ de Guardiola cet été

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Alors qu’il pourrait encore une fois bouclé une saison historique, l’avenir de Pep Guardiola à Manchester City est remis sur la table. Ce dimanche matin, le Daily Mail explique même qu’il a visiblement décidé de quitter le club à l’issue de la saison après 10 ans passés chez les Cityzens.

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Selon les informations du média anglais, selon diverses sources au centre d’entraînement, il est acté que Pep Guardiola quittera le club cet été. On évoque même une annonce officielle imminente. Le coach espagnol partirait avec l’ensemble de son staff et on s’attend donc à une grosse reconstruction du côté de City même si son successeur semble tout trouvé en la personne d’Enzo Maresca, son ancien adjoint.

Pub. le - MAJ le
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