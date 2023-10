Inter Miami : un premier coup dur énorme pour Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Comment juger l’aventure de Lionel Messi en terres étasuniennes ? Pour l’instant, c’était plutôt positif. Arrivé et présenté en tant que véritable rockstar par la franchise de Miami, l’Argentin est en plus relativement performant. Au total, il affiche 11 buts et 5 passes décisives au compteur, le tout en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Il a aussi remporté la Leagues Cup fin août ; une compétition qui oppose les clubs des USA aux écuries mexicaines, étant élu MVP du tournoi. Sans parler de toute l’attention médiatique qu’a généré son arrivée pour son club.

Il est logiquement déjà en tête des ventes de maillots en Major League Soccer, et à chacun de ses matchs, les stades se remplissent et de nombreuses stars se laissent voir en tribunes. Tout allait bien donc, jusqu’à cette nuit… Lionel Messi, souvent laissé au repos lors des rencontres de championnat et blessé récemment, était de retour lors de ce duel entre Miami et le FC Cincinnati au DRV PNK Stadium.

Rendez-vous la saison prochaine

Il n’a cependant pas réussi à briller. Entré à la 55e minute, il n’a pas réussi à faire de différences même si on l’a senti assez volontaire et impliqué. Il a notamment eu quelques opportunités intéressantes sur coup franc, mais n’a pas réussi à transformer, et l’équipe du Tata Martino s’est finalement inclinée sur le score de 1-0. Rien de bien honteux, dans la mesure où l’adversaire des Floridiens n’était autre que la meilleure équipe du championnat. Mais c’est un coup dur, puisqu’avec ce résultat, l’Inter Miami est déjà mathématiquement privé de play-offs pour le titre.

Un coup dur pour les rêves de grandeur de David Beckham et de l’état-major de l’écurie. Il faut dire que malgré ce titre en Leagues Cup, Miami a enchaîné les mauvaises prestations, pas aidé par l’absence de Lionel Messi, qui a manqué un peu plus de deux semaines de compétition. On parle là de la deuxième pire équipe du championnat nordaméricain. Il faudra faire bien mieux l’an prochain…