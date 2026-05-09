Liverpool : Arne Slot répond sèchement à Mohamed Salah

Ces derniers jours, dans diverses interviews, Mohamed Salah s’est confié sur le futur de Liverpool après son départ. La légende des Reds, qui va quitter le club cet été, tout comme d’autres cadres comme Robertson, s’est dit inquiet pour le club estimant que les standards allaient forcément baisser en perdant des joueurs importants de l’équipe l’année prochaine. Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir son coach Arne Slot en conférence de presse.

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«Je ne crains pas que les standards soient plus bas la saison prochaine qu’ils ne l’étaient cette saison, la saison dernière ou celle d’avant. Non. Je ne m’inquiète pas. Pas du tout. Je suis tout à fait convaincu que nous avons suffisamment de joueurs pour la saison prochaine, et, en plus de cela, ceux que nous allons recruter, pour placer les standards exactement là où ils doivent être. Et puis les standards ne sont pas seulement importants à la salle de gym. C’est aussi sur le terrain. D’accord. Tu me comprends ? Sans que je dise quoi que ce soit ? » Voilà qui est clair.