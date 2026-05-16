L’OM annonce le départ de Medhi Benatia

Comme cela était convenu par Frank McCourt et la direction, Medhi Benatia quittera officiellement l’Olympique de Marseille en fin de saison. Alors que le directeur du football marseillais avait annoncé son départ fin février dernier, le propriétaire du club avait annoncé que Medhi Benatia, démissionnaire, allait finalement rester en poste jusqu’à la fin de saison. « Après deux ans et demi au sein du club qui l’a formé en tant que joueur au début de sa carrière, Medhi Benatia quittera ses fonctions le 18 mai 2026 », indique le communiqué de l’OM.

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« Tout au long de ses mandats au sein de l’Olympique de Marseille, il a travaillé quotidiennement pour le club, avec une implication sans réserve et le souci constant de porter haut les ambitions marseillaises. Son action a notamment été marquée par une deuxième place en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, une gestion active du mercato ayant permis de valoriser le potentiel sportif du club, ainsi qu’une réorganisation du centre de formation, dont les premiers résultats se révèlent déjà très prometteurs », ajoute le communiqué.

Une fin de mandat très compliquée

« Medhi Benatia a su cultiver un leadership par la force de ses convictions et par sa capacité à entraîner ses équipes. Il a incarné, au quotidien, l’exigence et la combativité qui définissent ce club », a ajouté l’OM, qui « le remercie pour son engagement et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière ». Après avoir eu plus de pouvoir suite au départ de Pablo Longoria, Medhi Benatia avait surtout nommé Habib Beye sur le banc phocéen pour la fin de saison et quitte donc son mandat après une saison 2025/2026 éprouvante et chaotique.

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« Je tiens personnellement à saluer et à remercier Medhi, qui a accepté d’aller au terme de la saison et qui s’est montré pleinement engagé durant une période exigeante pour le club. Il a fait preuve d’un sens affirmé des responsabilités et d’un attachement sincère à l’Olympique de Marseille », ajoute Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille. L’OM travaille déjà pour trouver son nouveau directeur du football et Grégory Lorenzi est en passe de devenir le nouveau directeur sportif de l’OM, comme nous l’avons révélé. Malgré l’instance de l’OGC Nice, le directeur sportif de 42 ans a trouvé un accord verbal avec le club marseillais.