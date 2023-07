Atalanta : le prix du futur Haaland est fixé

La suite après cette publicité

Comparé à Erling Haaland, Rasmus Højlund a la côte. À 20 ans seulement, l’attaquant de l’Atalanta Bergame sort de sa meilleure saison en carrière, avec 10 buts au compteur en 34 rencontres de Série A. Gaucher, fin techniquement et habile pour sa grande taille (1.91m), le Danois possède une palette offensive plus qu’intéressante. Débarqué en Italie l’été dernier, Rasmus Højlund devrait pas rester plus longtemps.

Récemment, l’Atalanta a refusé une offre de 35M d’€ en provenance de Manchester United. Sur les tablettes de Chelsea mais surtout de la Juventus de Turin, le club italien attendrait une somme oscillant les 40 - 45M d’€ pour laisser sa jeune pépite quitter Bergame selon la Corriere dello Sport. La Vieille dame pourrait même inclure plusieurs jeunes joueurs dans le cadre d’un potentiel transfert avec l’Atalanta pour Rasmus Højlund. Affaire à suivre…

