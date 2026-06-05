OM : le slogan «À jamais les premiers» appartient désormais à… un club de basket

Durant de nombreuses années, depuis 1993 plus exactement, le slogan «À jamais les premiers» a fait la fierté de l’Olympique de Marseille et de ses supporters depuis le sacre européen à Munich contre l’AC Milan. Mais aujourd’hui, ICI Provence nous apprend que ce slogan appartient désormais… au club de basket de Limoges. Le club a en effet déposé la marque «CSP Limoges, à jamais les premiers». Une initiative pour rappeler que Limoges est le premier club de sport collectif à remporter une coupe d’Europe (le 15 avril 1993 face au Benetton Trévise), un peu plus d’un mois avant l’OM (le 26 mai 1993).

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Cependant, le directeur général du CSP Limoges, Thomas Jacquemier, a tenu à envoyer un message aux fans de l’OM. « Nous sommes les premiers dans notre discipline, ça, c’est sûr, mais on n’entend pas priver les supporters de toute discipline de scander ce slogan. Donc c’est le cas pour l’OM. Simplement, nous procédons à une démarche de protection dans le cadre de la création d’un portefeuille d’actifs et donc c’est pour ça qu’on les a déposés. Je dis aux supporters de l’OM qu’ils pourront continuer à scander "À jamais les premiers". L’objectif n’est absolument pas de priver les autres clubs qui ont aussi réussi à être les premiers de l’utiliser. »