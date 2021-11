Le retour gagnant de Paulo Dybala avec la Juventus

On en avait presque oublié son talent ! Victime du Covid-19 et de nombreuses blessures tout au long de la saison dernière, Paulo Dybala a vécu l'exercice 2020/2021 comme une âme en peine. Avec 26 matches disputés (seulement 16 titularisations) toutes compétitions confondues pour 5 buts et 3 offrandes, le bilan était bien maigre pour le natif de Laguna Larga. S'il sortait d'un exercice 2019/2020 radieux (17 buts et 14 offrandes en 46 matches), l'Argentin était retombé dans ses travers suite à ses problèmes physiques. Dans une équipe orpheline du départ de Cristiano Ronaldo et malgré l'explosion de Federico Chiesa, l'Argentin était attendu comme le sauveur en ce début de saison. Si sa fragilité reste toujours un sujet sensible, l'attaquant de 28 ans semble toutefois sur la bonne voie.

Malgré une situation contractuelle compliquée qui fait qu'il sera potentiellement libre à la fin de la saison, les discussions vont bon train. Un contexte qui pourrait être compliqué à gérer, mais que Paulo Dybala parvient à maîtriser. Disposant déjà de statistiques supérieures à celles de la saison dernière et portant de plus en plus souvent le brassard de capitaine, la Joya se remet à briller. Débutant la saison idéalement contre l'Udinese (2-2) avec un but et une passe décisive, il a maintenu un joli rythme de croisière et se montre décisif quasiment à tous les matches. Avec 6 buts et 4 offrandes en 11 rencontres, Paulo Dybala est sur de jolis standards et s'illustre dans les matches importants. Passeur décisif contre Milan (1-1), buteur de l'égalisation contre l'Inter (1-1) et auteur d'un match fantastique contre le Zenit (4-2) avec un doublé et une passe décisive, ce qui a permis de qualifier la Juventus en huitièmes de finale, l'attaquant argentin enchaîne les prestations convaincantes.

De retour avec l'Argentine

Une métamorphose que n'avait pas manqué de souligner Massimiliano Allegri son coach de 2015 à 2019 et de nouveau depuis cet été. Le technicien de la Juventus a vu une vraie évolution chez son protégé et ce n'est pas pour lui déplaire. «Les attentes vis-à-vis de Dybala sont celles que j'ai toujours eues, cette année je l'ai trouvé mature et enthousiaste. C'est quelqu'un qui joue bien et qui marque des buts. Depuis qu'il est revenu de blessure, sa condition s'améliore, il s'entraîne de la bonne manière» expliquait-il début novembre avant un match remporté 1-0 contre la Fiorentina. Disposant d'une belle complémentarité avec Alvaro Morata et retrouvant surtout une position axiale, il dispose de nouveau d'une liberté qu'il avait perdue à un moment donné quand Cristiano Ronaldo était à Turin.

Disposant de belles sensations, il n'a pas eu uniquement l'occasion de se produire avec l'Argentine. Son début de saison canon a été récompensé avec des convocations en septembre et novembre dernier avec la sélection argentine. De retour avec l'Albiceleste, Paulo Dybala avait passé près de deux ans sans sélection puisque sa dernière cape remontait au 18 novembre 2019 contre l'Uruguay (2-2). Entré en jeu le 3 septembre contre le Venezuela (3-1) puis le 13 novembre dernier contre l'Uruguay (1-0), il est redevenu une option pour Lionel Scaloni. Épanoui avec la Juventus et de retour à son meilleur niveau, Paulo Dybala va devoir confirmer cela sur l'intégralité de la saison. Quoi de mieux qu'un choc contre Chelsea ce mardi en Ligue des Champions pour continuer de s'affirmer.

