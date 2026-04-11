Le Real Madrid considère la Liga comme truquée !

Le Real Madrid a encore loupé le coche hier en Liga. 6 jours après avoir perdu à Majorque (2-1), cette fois le club de la capitale espagnole n’a pas réussi à battre Gérone sur sa pelouse (1-1) au terme d’une triste prestation. Le but de Valverde avait pourtant lancé son équipe peu de temps après la reprise (51e) grâce à une erreur de Gazzaniga, lequel s’est tout de même bien distingué face à l’Uruguayen (28e), Vinicius (33e, 57e) et Jude Bellingham (47e). L’égalisation de Lemar à l’heure de jeu a plombé la Casa Blanca incapable de reprendre l’avantage et victime d’une erreur d’arbitrage à la 87e minute.

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C’est l’action de toutes les polémiques depuis hier soir. Après un débordement sur Vitoir Reis, Mbappé a pris un coup de coude évident au visage dans la surface de réparation. Le Français s’est écroulé, le visage en sang mais l’arbitre n’a pas accordé de pénalty, au grand désarroi du Français et du Real Madrid. « Pour moi c’est un penalty clair, ici ou sur la lune. Cela fait une situation de plus. Personne ne comprend quand intervient la VAR et quand elle n’intervient pas. Cela commence à faire beaucoup avec les arbitres », a réagi Alvaro Arbeloa après la rencontre, absolument furieux de cette décision.

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Arbeloa est furieux

Des propos qui rejoignent ceux d’Hansi Flick après le quart de finale aller de Ligue des Champions après la défaite du Barça contre l’Atlético où une grossière erreur d’arbitrage a également eu lieu suite à la main de Publill dans la surface. « C’est une faute flagrante, poursuivait le technicien du Real hier soir. Ils ont sifflé avant cela une faute sur Kylian que je trouvais moins grave. C’est toujours la même histoire. J’imagine que la VAR intervient quand ça l’arrange. » D’après Marca, les joueurs savent qu’ils doivent mieux faire à une équipe de seconde partie de tableau mais ils ont aussi le sentiment d’être floués.

La conséquence de ce nul est directe. Les Merengues ont 6 points de retard sur le Barça, qui reçoit l’Espanyol ce samedi (18h30). L’écart risque de se creuser entre les deux ténors et cette fois, il n’y aura pas de retour à 7 journées de la fin du championnat. Un championnat qui est en train de se terminer dans une grande tension au niveau des arbitres. AS affirme ce matin que le Real Madrid a tourné le dos à la fédération et sa réforme de l’arbitrage. Il n’y participera pas considérant que la Liga est tout de manière truquée. Le match face à Gérone a même renforcé cette convsition au sein de l’état-major du club.