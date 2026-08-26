Joan Laporta confirme l’offre du Barça pour Julián Álvarez, l’Atlético pète les plombs !

Le FC Barcelone ne cache désormais plus son intention de recruter Julián Álvarez. Interrogé en conférence de presse, le président blaugrana Joan Laporta a confirmé avoir directement formulé une offre à l’Atlético de Madrid pour l’attaquant argentin de 26 ans. « Nous sommes toujours très intéressés par Julián Álvarez. Nous souhaitons que notre offre soit acceptée », a-t-il déclaré, précisant avoir lui-même validé la proposition transmise par téléphone à Miguel Ángel Gil, le dirigeant de l’Atlético. Laporta assure vouloir agir « dans le plus grand respect » des Colchoneros, mais son message est particulièrement clair : « Faites savoir à l’Atlético de Madrid que s’ils sont disposés à vendre Julián Álvarez cet été, nous serions prêts à l’acheter. »

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Cette sortie intervient alors que la situation d’Álvarez à Madrid est devenue particulièrement tendue. Désireux de quitter l’Atlético et favorable à un transfert au Barça, l’Argentin ne s’est pas entraîné ce mercredi après avoir, selon son club, passé « une mauvaise nuit ». Dimanche, il avait été conspué et insulté par une partie du public du Metropolitano lors du nul contre Villarreal (2-2), quelques jours après avoir déjà été pris pour cible face à Malaga alors qu’il n’était pas convoqué.

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L’Atlético en a marre

Mais la dernière sortie médiatique de Laporta n’a guère plu à la direction madrilène. Qui n’a pas caché sa colère face à ce nouveau pressing médiatique barcelonais. « On présente le joueur comme une victime, mais les seules victimes dans l’affaire Julián, c’est nous. Ils nous ont causé du tort sur le plan économique et social. Il y a 0 % de chances de le vendre au Barça. Cette situation n’est pas une question d’argent, c’est une question de dignité. Il y a 0 % de chances de le vendre au Barça. Il y a une campagne avec beaucoup de mensonges et de demi-vérités. Le seul à payer pour cela, c’est l’Atlético », se sont ainsi indignés plusieurs sources madrilènes, exaspérées par le comportement de l’agent du joueur, mais aussi par le FC Barcelone.

L’Atlético reste opposé à l’idée de renforcer directement le Barça et privilégierait, en cas de vente, un départ vers la Premier League. Arsenal figure parmi les destinations évoquées, mais les Madrilènes réclameraient environ 150 millions d’euros. L’Atlético en a en tout cas assez des manoeuvres médiatiques et assure vouloir rester au chevet d’un joueur pour lequel il s’inquiète de sa santé mentale en raison des dernières semaines particulièrement éprouvantes.