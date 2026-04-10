C4 : le communiqué cinglant de Strasbourg

Un jeudi soir très sombre pour Strasbourg. En effet, les hommes de Gary O’Neil se sont inclinés face à Mayence en quart de finale aller de la Ligue Europa hier soir (0-2). Une contre-performance qui pourrait peser lors de la deuxième manche dans l’Hexagone. Cependant, ce revers laisse également des traces dans un contexte très agité, qui n’est pas d’un point de vue sportif. Le club de Ligue 1 a fait savoir dans un communiqué très explicite que de nombreux supporters venus soutenir leur équipe en Allemagne étaient restés bloqués sur les routes en raison de contrôles. Dans le document officiel, voici ce qui est signifié dans un premier temps. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace déplore les conditions dans lesquelles nombre de ses supporters ont été contrôlés ce jeudi après-midi sur la route de Mayence ». Par la suite, la formation a détaillé les faits.

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« Ces contrôles, d’une durée exceptionnellement longue, ont considérablement perturbé l’arrivée d’une partie des 2300 Strasbourgeois venus encourager leur équipe à l’occasion de ce quart de finale européen. Dès qu’il a eu connaissance de la situation, le Racing a réagi sans tarder pour tenter de faciliter les choses, en dialoguant activement avec les forces de l’ordre afin de permettre aux supporters d’arriver dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, les équipes du club déjà sur place à Mayence ont œuvré pour organiser une marche du millier de supporters déjà présents en ville vers le stade, malgré ce contexte difficile ». Puis le club alsacien a conclu de la sorte. « Le Racing tient à remercier l’ensemble de ses supporters pour leur patience et leur calme. À un moment aussi marquant de l’histoire du club, il est d’autant plus dommage qu’ils aient vu leur déplacement perturbé de la sorte. Comme à son habitude, le club réaffirme son engagement à accompagner ses supporters et à défendre les meilleures conditions d’accueil et de déplacement possibles ».