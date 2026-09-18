« Mes 73 buts parlent d’eux-mêmes », Harry Kane lance aussi sa campagne pour le Ballon d’Or !

Après les prises de parole remarquées de Kylian Mbappé et Lamine Yamal, mais aussi la campagne menée autour d’Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia, il ne manquait plus qu’un des sérieux prétendants au Ballon d’Or à sortir du silence. C’est désormais chose faite avec Harry Kane. Dans un entretien accordé à Marca, l’attaquant du Bayern Munich est revenu sur sa saison exceptionnelle et sur ses ambitions personnelles, alors qu’il a empilé les buts en 2025-2026. Avec 73 réalisations en 65 matches avec le Bayern et l’Angleterre, l’international anglais possède évidemment des arguments solides pour prétendre au trophée.

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L’attaquant anglais, qui marche sur l’eau en Allemagne, a d’abord tenu à expliquer sa forme et sa réussite par son acclimatation express au jeu du Bayern Munich. « Au football, tout est question de timing, et être au Bayern, avec cette super équipe, me permet de marquer beaucoup de buts et de participer pleinement au jeu : passes, défense, tout ce que j’aime faire pour aider l’équipe. Franchement, je me sens super bien physiquement et mentalement… mieux que jamais ! Je dois profiter au maximum de ce moment, car avec l’âge, le temps passe vite. Mais en ce moment, je suis vraiment au top. » Un état de forme qui explique aussi son incroyable efficacité devant le but. Et lorsqu’il s’agit de décrire ce sentiment, le buteur ne cache pas son plaisir : « marquer un but, c’est la meilleure sensation qui soit. C’est une montée d’adrénaline incroyable. Il y a aussi un immense soulagement. C’est une sensation qui va me manquer quand j’arrêterai de jouer. »

Harry Kane rêve aussi du Ballon d’Or

Forcément, une telle saison l’installe dans la discussion pour le Ballon d’Or. Kane reste pourtant plus prudent que Mbappé et Lamine Yamal lorsqu’il est invité à défendre sa candidature, même s’il rappelle que ses statistiques sont particulièrement parlantes et peuvent récompenser logiquement sa saison. « C’est compliqué. Je n’ai jamais aimé trop parler de moi. Je dirai simplement que la saison dernière a été incroyable, tant sur le plan personnel que collectif. C’était, de loin, la meilleure saison de ma vie. Il est vrai qu’atteindre 73 buts, le deuxième meilleur total de l’histoire (après les 82 buts de Leo Messi en 69 matchs lors de la saison 2011-2012), parle de lui-même. J’en suis extrêmement fier. Je tiens à remercier mes coéquipiers et tous ceux qui ont contribué à ce succès. Mais le Ballon d’Or ne dépend pas de moi. Il est décerné par le public. Pour moi, la saison dernière est déjà du passé. Je me concentre désormais sur celle-ci et j’ai hâte de voir ce que je peux accomplir. Je sais que le Ballon d’Or fera beaucoup parler de lui jusqu’en octobre, car c’est une récompense majeure. Ce sera à Londres. Beaucoup de gens me l’ont dit, et c’est peut-être de bon augure. Bien sûr, le fait que cela se passe dans ma ville natale rendrait l’événement encore plus spécial. Alors oui, c’est étrange que cela se déroule là-bas cette année. On verra bien. » Une manière de laisser parler ses performances plutôt que de revendiquer ouvertement le trophée.

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Et Kane nourrit aussi une autre ambition : inscrire durablement son nom aux côtés des deux monstres qui ont dominé le football mondial pendant près de deux décennies. Avec déjà deux Souliers d’Or européens, l’Anglais peut encore rejoindre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux seuls joueurs à en avoir remporté trois. « Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football pendant toute une génération. Ils font partie des meilleurs joueurs de l’histoire. Être considéré comme tel est déjà quelque chose d’exceptionnel. C’est un objectif. En tant qu’attaquant, on attend de moi que je marque des buts. Le Soulier d’Or n’est pas mon seul objectif, mais bien sûr, je sais que si je le remporte, je contribuerai aussi au succès de l’équipe. Tout cela me motive. À chaque fois que j’en gagne un, j’en veux un autre, puis un autre encore, et cette fois-ci ne fera pas exception. J’espère être de nouveau au sommet cette saison, marquer autant de buts que possible en Bundesliga, et on verra si j’y parviens. » Le message est clair : à 33 ans, Kane entend continuer à empiler les distinctions et les buts, avec désormais le Ballon d’Or en ligne de mire, car c’est peut-être l’année ou jamais.