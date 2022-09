Fiorentina : Luka Jovic répond aux critiques

Après un passage décevant au Real Madrid, Luka Jovic (24 ans) a rejoint la Fiorentina cet été. Son aventure avec la Viola avait d'ailleurs bien commencé puisqu'il avait inscrit 6 buts en 5 matches de pré-saison. Mais depuis la reprise des compétitions officielles, le Serbe est moins décisif. Buteur lors de la première journée, il est depuis muet depuis 8 matches à présent. Pas de quoi le déstabiliser comme il l'a confié lors d'un entretien au média serbe Informer.

«Je m'attendais à ce que ma saison soit mouvementée et après les premiers matchs, il est clair que ce sera comme ça. Il me faudra du temps pour retrouver ma forme, pour me stabiliser, car je n'ai pas joué depuis longtemps. Je suis ici pour travailler, pour essayer de m'intégrer au plus vite au reste de l'équipe, mais je suis sûr que tout s'améliorera match après match (...) Au début, c'était à cause de la fraîcheur (qu'il a marqué beaucoup de buts). Blague à part, les attentes sont élevées lorsqu'un joueur du Real Madrid arrive à la Fiorentina. Il est normal que les fans attendent de lui qu'il fasse la différence dès le premier instant. Mais je n'ai pas joué depuis trois ans et ce n'est pas surprenant qu'il faille du temps pour revenir». La Viola espère que cela ne mettra pas trop de temps.