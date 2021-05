Manchester United : Solskjaer peste contre la Premier League

Un calendrier d'enfer. Voilà comment le calendrier de Manchester United pourrait être défini. Entre le report du derby d'Angleterre après les débordements à Old Trafford survenus le 2 mai dernier et la Ligue Europa, où les Red Devils ont atteint la finale, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer devront chausser les crampons à 7 reprises en 20 jours. Mais surtout, MU affronte Leicester ce mardi (19h) avant de recevoir Liverpool... ce jeudi (21h15). Un rythme infernal qui a logiquement fait réagir le manager norvégien.

La suite après cette publicité

« J'aurais aimé pouvoir dire que nous allons jouer à fond dans tous les matchs, mais c'est impossible. Le plus dur pour moi est de savoir que si je joue un 11 de départ mardi puis à nouveau jeudi, c'est impossible. Je prends trop de risques au niveau des blessures. En parlant d'intégrité dans le championnat et de choses comme ça, ne me blâmez pas quand je dois faire des changements parce que je n'ai pas le choix. Ce n'est pas raisonnable pour eux de jouer les quatre [matches en huit jours] donc je dois donner une priorité », a ainsi lâché OGS en conférence de presse, dans des propos relayés par ESPN. Un message passé à la Premier League, en lisant entre les lignes. Les propos du coach des Red Devils font d'ailleurs sens avec ceux de Jürgen Klopp.