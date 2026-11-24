Ligue des Champions
Barça : Hansi Flick justifie l’absence de Lamine Yamal
@Maxppp
Forfait pour affronter Sabah ce mercredi en Ligue des Champions, Lamine Yamal (19 ans) va pouvoir souffler. Touché à la cheville droite, l’ailier espagnol ne fera pas le déplacement à Bakou en Azerbaïdjan. Lors de sa conférence de presse ce mardi, son entraîneur Hans-Dieter Flick a justifié ce choix.
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MEDICAL STATEMENT «*Nous avons déjà joué sans lui à d’autres occasions. Hier matin, nous avons décidé qu’il devait rester à la maison. Nous espérons qu’il se rétablira bien et qu’il sera de retour parmi nous dès que possible*», a-t-il ainsi déclaré.
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