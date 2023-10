Real Madrid, Brésil : ça sent le retournement de situation pour Carlo Ancelotti !

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid en fin de saison et deviendra le nouveau sélectionneur du Brésil. C’était la tendance depuis un moment déjà, et tout le monde semblait convaincu que la belle histoire entre l’Italien et la Casa Blanca prendrait fin en juin. Il faut dire que son contrat expire à la fin de cet exercice 2023/2024, et que le Brésil n’a jamais caché son envie d’accueillir le prestigieux tacticien transalpin, bien au contraire. Fernando Diniz est là uniquement pour assurer l’intérim en attendant Carletto.

Seulement, les choses auraient un peu changé ces derniers jours. Depuis quelques semaines même, la presse madrilène laisse entendre que tout ce qui a été écrit juste au-dessus est loin d’être acté. Le départ de Carlo Ancelotti de Madrid n’est ainsi pas une certitude totale, bien au contraire, tout comme le Brésil n’aurait pas encore d’accord avec l’Italien.

Et s’il restait à Madrid ?

Effectivement, dans l’émission El Chiringuito de Jugones, le présentateur Josep Pedrerol a expliqué que le choix numéro 1 pour le poste d’entraîneur de Florentino Pérez en vue de la saison prochaine n’est autre que… Carlo Ancelotti. Le Real Madrid préfererait ainsi continuer l’aventure avec l’Italien, plutôt que de confier les clés du camion à Zinedine Zidane une nouvelle fois, ou de lancer Xabi Alonso. Plus tôt, sur la Cadena SER, certains journalistes avaient aussi fait savoir que le sort d’Ancelotti était loin d’être scellé, et que les gens avaient tort de considérer son départ comme sûr ou acté.

Bien sûr, tout dépendra logiquement des résultats de l’écurie merengue dans les mois à venir. Dans le même temps, le quotidien AS explique que l’Italien n’a encore rien signé avec le Brésil. En janvier, les discussions pour une prolongation entre les Madrilènes et l’Italien pourraient démarrer, même si, pour AS, le Real Madrid n’a pas encore spécialement envie de le faire. Autant dire que dans cette histoire, tout le monde est dans le flou ; des supporters du Real Madrid à ceux du Brésil, en passant par les principaux concernés que sont Carlo Ancelotti et Florentino Pérez…