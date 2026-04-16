Strasbourg - Mayence : les compositions officielles

Ce jeudi, place à la fin des quarts de finale de la Ligue Europa Conference 2025/2026 avec un sacré choc entre le Racing Club de Strasbourg et Mayence. Dos au mur après leur défaite à l’aller en Allemagne (2-0), les Alsaciens s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Mike Penders dans les cages derrière Andrew Omobamidele, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell. Le milieu de terrain est assuré par Samir El Mourabet et Valentin Barco avec Abdoul Ouattara et Diego Moreira comme pistons. Devant, Julio Enciso et Martial Godo sont soutenus par Sebastian Nanasi.

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De leur côté, les Allemands s’organisent dans un 3-5-2 avec Daniel Batz qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Danny da Costa, Stefan Posch et Dominik Kohr en défense. Sota Kawasaki, Kaishu Sano et Paul Nebel composent l’entrejeu avec Silvan Widmer et Phillipp Mwene dans les couloirs. En pointe, Nelson Weiper est accompagné par Phillip Tietz.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg :

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Mayence :