Le PSG a changé Marco Verratti

En 2023, Marco Verratti (32 ans) a quitté le PSG. Un club où il a connu des hauts et des bas, mais dont il est tombé amoureux. Interrogé par la chaine YouTube de la Qatar Star League au sujet du club de la capitale, le milieu de terrain a confié : «Paris, c’est un peu comme ma deuxième maison. J’ai passé 11 ans là-bas, j’ai passé des moments inoubliables. J’ai connu pas mal de gens qui sont restés encore proches de ma vie. Je suis devenu un homme à Paris, ça m’a changé la vie en tout. Comme footballeur, comme personne.»

La suite après cette publicité

Le joueur d’Al-Duhail a ensuite parlé de son départ : «c’était la fin d’une très jolie histoire. C’était, je pense, le bon moment pour se quitter d’une bonne façon. J’ai reçu beaucoup d’amour de la part de tous les Français quand je suis arrivé. J’essayais de leur donner toute la confiance sur le terrain, en faisant le maximum. C’était la dernière soirée pour célébrer toutes ces 11 ans d’histoire.» Une histoire qui se poursuit malgré la distance. Loin des yeux, près du cœur.