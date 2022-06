Chelsea : Kepa Arrizabalaga met la pression pour partir

La suite après cette publicité

Kepa Arrizabalaga à Chelsea, cela ne s'est clairement pas passé comme prévu. Après deux bonnes saisons à l'Athletic Club, le portier espagnol était transféré dans le club londonien contre 80 millions d'euros et devenait le gardien le plus cher de l'histoire. Mais quatre saisons après son arrivée et des performances critiquées, le gardien de 27 ans a été remplacé par Édouard Mendy, indiscutable depuis son arrivée chez les Blues. À l'approche de la saison prochaine, Kepa Arrizabalaga est prêt à partir pour retrouver du temps de jeu.

«Pour la saison prochaine ? Je suis excité, ambitieux, impatient de commencer, de m'amuser et, surtout, de jouer davantage. Jouer plus de matchs sur le terrain. Mais au final, c'est l'entraîneur qui décide. Vous devez lui donner autant de raisons que possible de vous choisir. J'aime m'entraîner, faire de mon mieux à chaque séance, prendre soin de moi et être prêt lorsque l'entraîneur me le demande», a-t-il avoué lors d'un entretien dans les colonnes de Marca.

Jouer pour retrouver la Roja

Cependant, Kepa n'a joué que quinze rencontres, toutes compétitions confondues, au cours de la saison dernière. Un bilan bien trop faible pour lui, prêt à quitter Chelsea pour jouer davantage. «Pour l'instant, je suis un joueur de Chelsea, mais ce qui est clair pour moi, c'est que je veux jouer davantage, parce que je viens d'une année ou deux où, quand j'ai joué, j'ai été très performant (...) Je suis à Chelsea et je veux réussir ici. Et si ce n'était pas possible, nous analyserions d'autres choses différentes, car mon objectif clair est de jouer».

Avec un objectif clair : retrouver la sélection. «J'en parlerai prochainement au coach et on décidera, mais avec le message clair que je veux jouer plus. N'oubliez pas que j'ai fait partie de l'équipe nationale de l'âge de 17 à 26 ans sans jamais manquer un match, sans savoir comment se passe une période de pause en équipe nationale. Dernièrement, j'ai vécu cela et je n'aime pas ça», a-t-il ajouté. Ciblé en Italie, en Angleterre, mais aussi du côté de l'OGC Nice comme nous vous l'avions révélé, Kepa Arrizabalaga a également avoué ne pas exclure un retour à Bilbao. Le portier espagnol a, en tout cas, du choix pour rebondir.