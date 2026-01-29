La Belgique se moque ouvertement de l’OM, la soirée historique du gardien buteur Anatoliy Trubin

La Belgique chambre l’OM après l’élimination

Après la lourde défaite de l’OM 3-0 sur la pelouse de Bruges, et l’élimination des Olympiens à la suite d’un scénario grotesque, la presse belge n’a pas épargné l’OM. Le malheur olympien fait le bonheur de nos voisins avec notamment le média Het Nieuwsblad qui a fait une illustration sur laquelle on voit un bus avec inscrit “aux larmes citoyens”, une moquerie logique et méritée. L’humour belge fait des ravages… au contraire de l’OM hier soir.

La suite après cette publicité

Anatoliy Trubin rentre dans l’histoire après ce but lunaire

Au Portugal, c’est le but invraisemblable du gardien Anatoliy Trubin pour qualifier les lisboètes aux dépens de l’OM qui fait parler. «Épique» titre O Jogo, c’est presque difficile de décrire la performance irréelle d’Anatoliy Trubin. Bouleversant titre de son côté le journal Record, A Bola nous annonce que Trubin entre dans la légende des soirées européennes. Avant la rencontre, Benfica savait qu’il fallait battre le Real Madrid et marquer beaucoup de buts pour se qualifier. Quand le club lisboète menait 3-2 dans le temps additionnel, on a d’abord été surpris de voir Trubin jouer la montre, avant qu’il comprenne que son équipe devait marquer un 4ᵉ but pour passer dans le top 24 synonyme de barrages. Il aura suffi d’un coup-franc pour que Benfica aille inscrire ce 4ᵉ but synonyme de qualification.

Kylian Mbappé charge ses coéquipiers après la défaite du Real

Après la défaite du Real Madrid (4-2) face à Benfica, synonyme de 9e place et de barrages, Kylian Mbappé a pris la parole après le match, ce qui est rare pour être souligné. Agacé, le Français a envoyé un message clair à ses coéquipiers : « Ce que nous avons vu aujourd’hui n’est pas normal. Notre dernier but est une honte pour nous. Je n’ai pas d’explication claire. On manque de constance dans notre jeu, c’est un problème qu’on va devoir résoudre. On ne peut pas être bons un jour et mauvais le lendemain, ce n’est pas le propre d’une équipe championne. »