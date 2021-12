OM : Leonardo Balerdi veut stopper la mauvaise série en Coupe de France

La suite après cette publicité

Dimanche, l'Olympique de Marseille sera opposé à l'US Chauvigny (National 3) en 16e de finale de la Coupe de France. Présent ce vendredi en conférence de presse, Leonardo Balerdi a conscience que les performances de l'OM dans la compétition ces dernières années ne sont pas à la hauteur.

«Oui je suis au courant de ce qu’il se passe depuis 2008 et ces 5 éliminations de l’OM. Ça ne doit plus arriver. C'est frustrant pour le reste de la saison. On doit profiter de ce match pour montrer que ça ne doit plus arriver. Il faut montrer ce que vaut l’OM», a-t-il déclaré.