Nantes : Mostafa Mohamed est porté disparu

Le mystère autour du cas Mostafa Mohamed continue. Absent depuis la reprise de l’entraînement du FC Nantes le 24 juin, l’ex-attaquant de Galatasaray n’a pas participé au premier match de préparation des Canaris, remporté face au FC Fleury (5-0). Alors que les Canaris préparent leur exercice 2026/2027 de Ligue 2 après leur relégation, son absence suscite de nombreuses interrogations.

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D’après Ouest-France, cette absence pourrait être liée à une baisse de salaire consécutive à la relégation du club. Interrogé après la rencontre, Michel Der Zakarian n’a pas caché son incompréhension. « Mostafa… moi, je n’ai jamais vu ça quoi ! Aujourd’hui, on voit beaucoup de choses dans le foot qui sont incohérentes. C’est lui qui a décidé de faire ça. On verra quand il revient », a lâché le nouvel entraîneur nantais.