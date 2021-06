OL : Jeff Reine-Adélaïde veut revenir s’imposer

Prêté avec option d’achat par l’OL à Nice, Jeff Reine-Adélaïde ne sera pas conservé par la direction niçoise. Cette dernière souhaitait pourtant prolonger le prêt d’un an, mais le joueur qui souffre d’une deuxième rupture des ligaments du genou en 18 mois veut trouver de la stabilité et tenter de s’imposer avec le nouveau staff lyonnais. Une information que nous vous avions révélé la semaine passée.

Ce mardi, Le Progrès confirme et explique que malgré la volonté de le conserver encore en prêt un an, Nice n’a pas réussi à convaincre le joueur de rester. Le jeune milieu de 23 ans préfère se projeter à plus long terme après avoir été grièvement blessé deux fois en deux saisons (deux ruptures des ligaments croisés du genou droit puis gauche). Le départ de Rudi Garcia avait qui il était en conflit, mais surtout l’arrivée de Peter Bosz et de son staff ont aussi renforcé son désir de se relancer à l’OL.