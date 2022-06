Les trois pistes de rêve du Barça pour le mercato, Robert Lewandowski recale deux clubs

La suite après cette publicité

Le Barça a des rêves plein la tête

Grâce à la vente de Barça Licencing Merchandising, le Barça devrait pouvoir se montrer actif durant cette période de mercato. Et les dirigeants barcelonais se donnent le droit de rêver plus grand. Comme le placarde le Mundo Deportivo, le club catalan rêve d'un «hat-trick de transfert». Jules Koundé, Robert Lewandowski et Bernardo Silva sont espérés. Pour le défenseur français, ces derniers sont confiants malgré une très forte concurrence. Pour le milieu de Manchester City, son arrivée dépendra de la vente ou non de Frenkie de Jong. Enfin pour le Polonais, les planètes semblent alignées...

Lewy sait exactement ce qu'il veut pour son avenir

Le dossier Robert Lewandowski ne cesse de faire parler. Comme l'explique le journal Sport, Lewandowski demande à négocier. Plus précisément, le Polonais demande au Bayern Munich d'écouter le Barça. Car oui, le serial buteur ne jure que par le FC Barcelone et seulement le FC Barcelone. Si on vous a révélé que le PSG n'a pas abdiqué pour Lewy, le média espagnol explique que l'intéressé a bel et bien refusé l'offre parisienne, au même titre que celle de Chelsea. Bon en tout cas, les Culés sont toujours confiants pour l'attirer.

L'Italie secouée par l'affaire Victor Osimhen

«Le procureur enquête», lance le Corriere Dello Sport. Naples est soupçonné de fraudes comptables dans le cadre du transfert de Victor Osimhen en provenance du LOSC pour 71,3 millions d'euros. Des perquisitions ont déjà été menées dans les bureaux du club napolitain, à Castel Volturno mais aussi à Rome.