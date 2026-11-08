Menu Rechercher
Commenter
Liga

Antoine Griezmann à fond devant le choc Atlético-Barça !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp

C’est un duel entre ses deux anciennes équipes, même si on imagine que ce soir, le cœur d’Antoine Griezmann est bien plus rojiblanco que blaugrana… Et le 1-0 de Giuliano Simeone lui a fait plaisir, alors que le fils du Cholo a célébré en faisant la fameuse danse du Français.

La suite après cette publicité
Footballogue
« 𝗝𝗘 𝗧'𝗔𝗜𝗠𝗘. » 😭❤️

La réponse en story Instagram d'Antoine Griezmann ! 🥹

(IG : antogriezmann)
Footballogue
La petite dédicace de Giuliano Simeone pour Antoine Griezmann !! 🤙🇫🇷
Voir sur X

Sur Instagram, Griezmann a ainsi partagé la photo de la célébration avec plein d’emojis et un « je t’aime », qui ne laisse aucun doute sur l’équipe qu’il supporte ce soir. Giuliano Simeone et les Colchoneros apprécieront. Les Barcelonais, moins !

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Barcelone
Antoine Griezmann
Giuliano Simeone Baldini

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
Antoine Griezmann Antoine Griezmann
Giuliano Simeone Baldini Giuliano Simeone Baldini
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier