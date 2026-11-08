Antoine Griezmann à fond devant le choc Atlético-Barça !

C’est un duel entre ses deux anciennes équipes, même si on imagine que ce soir, le cœur d’Antoine Griezmann est bien plus rojiblanco que blaugrana… Et le 1-0 de Giuliano Simeone lui a fait plaisir, alors que le fils du Cholo a célébré en faisant la fameuse danse du Français.

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Sur Instagram, Griezmann a ainsi partagé la photo de la célébration avec plein d’emojis et un « je t’aime », qui ne laisse aucun doute sur l’équipe qu’il supporte ce soir. Giuliano Simeone et les Colchoneros apprécieront. Les Barcelonais, moins !