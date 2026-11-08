Liga
Antoine Griezmann à fond devant le choc Atlético-Barça !
1 min.
@Maxppp
C’est un duel entre ses deux anciennes équipes, même si on imagine que ce soir, le cœur d’Antoine Griezmann est bien plus rojiblanco que blaugrana… Et le 1-0 de Giuliano Simeone lui a fait plaisir, alors que le fils du Cholo a célébré en faisant la fameuse danse du Français.
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Footballogue @Footballogue – 21:29
« 𝗝𝗘 𝗧'𝗔𝗜𝗠𝗘. » 😭❤️Voir sur X
La réponse en story Instagram d'Antoine Griezmann ! 🥹
(IG : antogriezmann)
La réponse en story Instagram d'Antoine Griezmann ! 🥹
(IG : antogriezmann)
Sur Instagram, Griezmann a ainsi partagé la photo de la célébration avec plein d’emojis et un « je t’aime », qui ne laisse aucun doute sur l’équipe qu’il supporte ce soir. Giuliano Simeone et les Colchoneros apprécieront. Les Barcelonais, moins !
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