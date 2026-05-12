CdM 2026, Maroc : la liste définitive dévoilée le 29 mai

La liste définitive des Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde 2026 sera bientôt dévoilée. Comme nous pouvons le révéler, le Maroc effectuera un stage de préparation du 22 au 25 mai avec une liste élargie afin de préparer au mieux le Mondial 2026. Les Lions de l’Atlas disputeront ensuite un match amical face à l’équipe nationale du Burundi le 26 mai.

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La liste définitive du sélectionneur marocain, Mohamed Ouahbi, pour le Mondial devrait être dévoilée le 29 mai, à quelques jours du début de la compétition. Une étape importante pour les joueurs encore en balance avant le grand rendez-vous international. Pour rappel, le Maroc devra se défaire du Brésil, d’Haïti et de l’Écosse pour se qualifier en phase finale.