Discipline : Ismaël Doukouré prend très cher après son tacle assassin sur Malick Fofana

La saison de Malick Fofana a-t-elle basculé le dimanche 26 octobre ? Ce soir-là, l’Olympique Lyonnais a battu Strasbourg 2 buts à 1, mais les Gones ont perdu leur ailier de 20 ans. Victime d’un tacle par derrière d’Ismaël Doukouré, l’ailier lyonnais est sorti sur civière. Le ralenti de l’intervention laissait peu de place au doute concernant la gravité de la blessure de Fofana, tandis que le milieu strasbourgeois était logiquement exclu. Un énorme coup dur pour l’OL, dont le secteur offensif n’est pas vraiment très garni. Cela n’a pas empêché pour autant le coach alsacien Liam Rosenior de contester l’expulsion de son joueur.

«Aujourd’hui, ce carton rouge ne doit jamais être rouge, c’est un carton jaune. C’est un tacle par le côté, on voit qu’il essaye d’avoir le ballon avec son pied droit. J’espère vraiment que Malick Fofana va bien, mais, pour moi, ce n’est pas carton rouge. Ce qui m’énerve le plus, c’est que l’arbitre est allé revoir les images donc j’ai du mal à comprendre cette décision (…) Il (Doukouré) n’a pas fait un tacle dangereux, mais ça s’est terminé par une blessure, le pied de Fofana étant planté dans le sol. On ne veut pas voir ce genre de choses, on espère tous qu’il va aller bien très vite et on lui souhaite un bon rétablissement, mais ce n’était pas une faute », avait-il déclaré à l’issue du match, avant de revenir sur ses propos quelques jours plus tard en conférence de presse.

Doukouré prend 4 matchs fermes

«On fait tous des erreurs, j’ai réagi à chaud. J’ai eu tort sur le carton rouge. Je m’excuse. J’espère que Malick Fofana se rétablira rapidement.» Entretemps, l’OL avait communiqué sur la nature de la blessure du Belge. Et les nouvelles n’étaient pas bonnes. « Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible. »

Le 28 octobre, la direction de l’arbitrage confirmait d’ailleurs la décision d’avoir expulsé Doukouré. « Il met clairement en danger l’intégrité physique du joueur lyonnais, et relève donc d’une faute grossière au sens de la loi 12. Un carton rouge était bien attendu pour sanctionner cette infraction, même si celle-ci est intervenue après le coup de sifflet de l’arbitre. La reprise du jeu par le coup franc initial a bien été conforme aux Lois du jeu ». Il ne manquait plus que la décision de la commission de discipline. Et ce soir, elle a décidé de frapper fort en sanctionnant le Strasbourgeois de 4 matchs de suspension ferme. « Réunie le 30 octobre 2025, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : Ligue 1 MCDONALD’S, Quatre matchs de suspension ferme, Ismaël DOUKOURE (RC Strasbourg Alsace) », peut-on lire sur le communiqué. À noter que le dossier d’Abner Vinicius, expulsé contre le Paris FC mercredi soir, a lui été reporté à titre exceptionnel au mercredi 5 novembre.

Le communiqué complet

Réunie le 30 octobre 2025, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Quatre matchs de suspension ferme

Ismaël DOUKOURE (RC Strasbourg Alsace)

Un match de suspension ferme

Gauthier HEIN (FC Metz)

Thibault DE SMET (Paris FC)

10e journée de Ligue 1 McDonald’s : Havre AC – Stade Brestois 29 du mercredi 29 octobre 2025

Comportement de M. Simon LUCQ, préparateur physique du Havre AC

Un match de suspension ferme et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 4 novembre 2025 à 00h00.

Aron DØNNUM (Toulouse FC)

Abdelhamid AIT BOUDLAL (Stade Rennais FC)

Dossier reporté à titre exceptionnel au mercredi 5 novembre 2025.

Le match ferme automatique consécutif à son exclusion sera purgé lors de la 11e journée de Ligue 1 McDonald’s.

Abner VINICIUS (Olympique Lyonnais)