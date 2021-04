Jamie Carragher et Gary Neville dézinguent les stars d’Arsenal

Face à Liverpool, Arsenal s’est lourdement incliné 3-0. Au-delà du résultat, c’est surtout le visage affiché par les Gunners qui a inquiété. Sans envie et sans réaction, certains joueurs ont semblé désintéressés et ont l’air d’avoir totalement lâché Mikel Arteta.

Sur les antennes de Sky Sports, les deux ex-joueurs désormais consultants Gary Neville et Jamie Carragher ont littéralement dézingué la prestation des joueurs d’Arsenal et notamment les attaquants. « À la mi-temps de samedi, j'étais vraiment mal à l'aise avec ce que j'avais vu. J'avais l'impression qu'il y avait quelques joueurs en attaque qui ressemblaient à une petite mafia. On aurait dit un petit groupe de joueurs qui n'étaient pas à l'aise, comme s'il y avait une coupure entre eux et le manager. À part Odegaard, les attaquants, je dirais même qu'ils étaient une blague » a d’abord lancé Neville avant que Carragher n’en rajoute une couche. « Nicolas Pepe, le problème avec lui n'est pas l'âge ou le prix, il n'est tout simplement pas assez bon. Il ne sera jamais assez bon. Aubameyang, c'est la superstar, mais je pense que ses performances cette saison ont été paresseuses. C'est un joueur qui, s'il ne marque pas, n'apporte rien à l’équipe. »